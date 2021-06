Draghi stoppa il Cashback e scoppia la protesta del M5s appoggiata sia dal Pd che da Sinistra italiana

(Di martedì 29 giugno 2021) “Fino ad oggi, sono 8,9 milioni i cittadini che hanno aderito con un totale di 784,4 milioni di transazioni e 16,4 milioni di strumenti di pagamento attivati. Di fatto, si sceglie inopinatamente di tornare al passato, invece di sostenere un programma anti-evasione che sta funzionando”. Non ci stanno grillini, soprattutto quelli interni alla commissione Finanze, che ‘snocciolando dati e cifre’, contestano la decisione da parte del premier, di sospendere per i prossimi sei mesi il meccanismo di premi e rimborsi per chi utilizza i pagamenti elettronici, meglio conosciuto come il. Il ministro Patuanelli: “E’ un grande errore, si possa tornare ...

"Fino ad oggi, sono 8,9 milioni i cittadini che hanno aderito con un totale di 784,4 milioni di transazioni e 16,4 milioni di strumenti di pagamento attivati. Di fatto, si sceglie inopinatamente di to ...Il cashback termina il 30 giugno. Saranno rimborsati i cittadini iscritti all'App Io per spese elettroniche effettuate fino a questo giorno ...