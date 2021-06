Don Mimmo Battaglia alla Messa del Papa per la benedizione del Pallio (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’arcivescovo metropolita di Napoli, don Mimmo Battaglia, questa mattina a Roma, nella Basilica di San Pietro, per la Santa Messa presieduta da Papa Francesco, nella Solennità dei Santi Pietro e Paolo. Durante la celebrazione, come di consueto, il Pontefice ha benedetto i Pallii che verranno consegnati, nelle rispettive diocesi, all’arcivescovo Battaglia e agli 33 arcivescovi nominati in quest’anno. Il Pallio degli Arcivescovi Metropoliti è una stretta fascia di stoffa, tessuta in lana bianca, incurvata al centro così da poterlo appoggiare alle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’arcivescovo metropolita di Napoli, don, questa mattina a Roma, nella Basilica di San Pietro, per la Santapresieduta daFrancesco, nella Solennità dei Santi Pietro e Paolo. Durante la celebrazione, come di consueto, il Pontefice ha benedetto i Pallii che verranno consegnati, nelle rispettive diocesi, all’arcivescovoe agli 33 arcivescovi nominati in quest’anno. Ildegli Arcivescovi Metropoliti è una stretta fascia di stoffa, tessuta in lana bianca, incurvata al centro così da poterlo appoggiare alle ...

