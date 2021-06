Diritti Tv, giovedì l’apertura delle buste per la Coppa Italia (Di martedì 29 giugno 2021) La Lega Serie A ha comunicato che nella giornata di giovedì 1° luglio, alle ore 12, si procederà con l’apertura delle buste ricevute contenenti le offerte per entrambi i pacchetti relativi ai Diritti audiovisivi della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana. Il termine per la presentazione delle offerte scadrà lo stesso 1° luglio, alle ore L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 giugno 2021) La Lega Serie A ha comunicato che nella giornata di1° luglio, alle ore 12, si procederà conricevute contenenti le offerte per entrambi i pacchetti relativi aiaudiovisivi dellae della Superna. Il termine per la presentazioneofferte scadrà lo stesso 1° luglio, alle ore L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Diritti giovedì Legalità, sport e tradizioni: parte il progetto 'Via dalla strada' per i ragazzi tra 14 e 18 anni Sarà presentato giovedì 1 luglio alle 10 e 30 a San Martino in Pensilis il progetto di educazione alla legalità e di promozione dei diritti civili e attività sociali dedicato ai giovani tra i 14 e i 18 anni. Si ...

Un punto di riferimento per il territorio: il centro di prossimità della penisola sorrentina (29/06/2021) Lo sportello si occupa anche del sostegno a diritti primari, come l'alimentazione, la salute, la ...penisola sorrentina che sarà attivo il lunedì e il venerdì dalle 9 alle 14 ed il mercoledì e giovedì ...

Giovedì nuova assemblea di Lega Serie A, sul tavolo slot orari della Serie A e i diritti tv di Coppa Italia e Supercoppa