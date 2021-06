Dionisi | Baroni | Caserta | bravi in panchina | fuori molto meno

(Di martedì 29 giugno 2021) Ci sono tre allenatori che in campo hanno fatto bene,dal campo. Stiamo parlando di Alessio(un campionato vinto a Empoli), Marco(una bella rincorsa con la Reggina) e Fabio(allenatore del Perugia tornato in B). Le loro mosse sono state vincenti, nulla da dire, idee chiare e precise, nel caso dianche rivoluzionarie. Ma contano anche gli atteggiamenti e qui proprio lo stessoha ripetuto quanto fatto lo corso anno: voleva farsi liberare a ogni costo, non tenendo conto che se firmi il contratto devi ...

Olivieri è un esterno d'attacco, praticamente perfetto per il 4 - 3 - 3 di. Per indole, ama ... Prestito però che ha ben fruttato alla squadra di Alessioche sale in Serie A da prima in ...... Quaranta, D'Orazio; Eramo, Danzi, Caligara (59' Bidaoui); Mosti (70' Kragl); Simeri (59'), ...FROSINONE (3 - 5 - 2) : Iacobucci; Salvi, Szyminski, Capuano; Brignola (69' Tribuzzi), Gori, ...Il nuovo rinforzo per l’attacco del Lecce è Marco Olivieri, 21enne di proprietà della Juventus reduce dalla vittoria della Serie B con l’Empoli. Marco Olivieri sarà una freccia nella faretra offensiva ...A meno di un mese dal raduno estivo in vista della prossima stagione, il Lecce lavora sotto traccia e a fari spenti. I radar del Direttore ...