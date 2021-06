Dimesso dal Pronto Soccorso ruba il portafoglio all’autista del 118. Giovane rumeno denunciato dalla Polizia di Stato (Di martedì 29 giugno 2021) E’ Stato rintracciato e denunciato in Stato di libertà per furto, dagli agenti delle volanti del Commissariato di Civitavecchia, e dagli agenti della Polizia Ferroviaria, il Giovane di origine polacca che, nel pomeriggio di domenica aveva rubato il portafoglio all’autista del 118, durante il trasporto di un paziente. Il soccorritore, giunto presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia alla guida dell’ambulanza, nell’accompagnare il paziente all’interno della struttura sanitaria, lasciava sul mezzo ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 29 giugno 2021) E’rintracciato eindi libertà per furto, dagli agenti delle volanti del Commissariato di Civitavecchia, e dagli agenti dellaFerroviaria, ildi origine polacca che, nel pomeriggio di domenica avevato ildel 118, durante il trasporto di un paziente. Il soccorritore, giunto presso ildell’ospedale San Paolo di Civitavecchia alla guida dell’ambulanza, nell’accompagnare il paziente all’interno della struttura sanitaria, lasciava sul mezzo ...

