Diletta Leotta entra “di nascosto” nel ristorante di Alessandro Borghese e i due cenano insieme: ecco cosa c’è sotto (Di martedì 29 giugno 2021) Alessandro Borghese e Diletta Leotta insieme. cosa bolle in pentola (è il caso di dirlo) tra i due? In un video diventato virale in queste ore sui social, si vede la conduttrice di Dazn entrare “di nascosto” nel ristorante milanese dello chef e mangiare una cacio e pepe con lui. Potrebbe essere il gossip dell’estate se non fosse che si tratta di un episodio accaduto durante la quarta puntata di Celebrity Hunted, la serie di Amazon Prime che vede Diletta Leotta tra i protagonisti della seconda edizione. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021)bolle in pentola (è il caso di dirlo) tra i due? In un video diventato virale in queste ore sui social, si vede la conduttrice di Daznre “di” nelmilanese dello chef e mangiare una cacio e pepe con lui. Potrebbe essere il gossip dell’estate se non fosse che si tratta di un episodio accaduto durante la quarta puntata di Celebrity Hunted, la serie di Amazon Prime che vedetra i protagonisti della seconda edizione. La ...

Advertising

yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - Cosmopolitan_IT : Diletta in Turchia per conoscere i genitori di Can @DilettaLeotta #CanYaman #DilettaLeotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman a Istanbul: la foto in moschea e quella della futura suocera - Italia_Notizie : Alessandro Borghese e Diletta Leotta, cena insieme in Celebrity Hunted - wannadietonlght : pazzeska diletta leotta che parla del suo spirito di adattamento quando come prima cosa è andata a farsi la piega a… -