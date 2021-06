Diletta Leotta e Can Yaman, ok della famiglia alle nozze: “Sciolti tutti i dubbi,... (Di martedì 29 giugno 2021) La coppia si sposerà presto? Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo sembrerebbe proprio di sì. La mamma dell'attore turco non ha più dubbi, Diletta è la donna giusta per il figlio... Leggi su golssip (Di martedì 29 giugno 2021) La coppia si sposerà presto? Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo sembrerebbe proprio di sì. La mamma dell'attore turco non ha piùè la donna giusta per il figlio...

Advertising

yahoo_italia : Diletta Leotta e Can Yaman, vacanza romantica in Turchia - Cosmopolitan_IT : Diletta in Turchia per conoscere i genitori di Can @DilettaLeotta #CanYaman #DilettaLeotta - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman a Istanbul: la foto in moschea e quella della futura suocera - Italia_Notizie : Diletta Leotta entra “di nascosto” nel ristorante di Alessandro Borghese e i due cenano insieme: ecco cosa c’è sotto - Italia_Notizie : Alessandro Borghese e Diletta Leotta, cena insieme in Celebrity Hunted -