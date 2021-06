Digitalizzazione nuove professioni bancarie | Intesa Sanpaolo avvia collaborazione con Politecnico di Torino

(Di martedì 29 giugno 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Accordo Quadro firmato nel dicembre 2020 per la realizzazione di iniziative di orientamento e selezione, di formazione specialistica e di attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari, ildihannoto unaper l’attivazione di tirocini per studenti e l’organizzazione di un ciclo di testimonianze da parte di manager della Banca. “Il settore bancario rappresenta oggi uno sbocco lavorativo interessante per i nostri laureati, vista anche la rapida trasformazione tecnologica che lo sta interessando. ...

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'Accordo Quadro firmato nel dicembre 2020 per la realizzazione di iniziative di orientamento e selezione, di formazione specialistica e di attivazione di ...