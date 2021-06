Dieta drastica, ecco il dispositivo che impedisce di aprire la bocca per più di due millimetri. È polemica: 'Una tortura' (Di martedì 29 giugno 2021) Per combattere l' obesità , gli scienziati hanno sviluppato uno strumento per impedire alle persone di aprire la bocca abbastanza da mangiare cibi solidi. Il dispositivo , sviluppato da medici dell'... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021) Per combattere l' obesità , gli scienziati hanno sviluppato uno strumento per impedire alle persone dilaabbastanza da mangiare cibi solidi. Il, sviluppato da medici dell'...

Advertising

rosatoeu : Dieta drastica, ecco il dispositivo che impedisce di aprire la bocca per più di due millimetri. È polemica: «Una to… - marinburrasca : Dieta drastica, ecco il dispositivo che impedisce di aprire la bocca per più di due millimetri. È polemica: «Una to… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Dieta drastica, ecco il dispositivo che impedisce di aprire la bocca per più di due millimetri. È polemica: «Una tortura» http… - leggoit : Dieta drastica, ecco il dispositivo che impedisce di aprire la bocca per più di due millimetri. È polemica: «Una to… - hogwartsexprevs : tra otto giorni parto e oggi ho iniziato la dieta drastica dell’ultimo minuto che si spera mi faccia perdere almeno 500g -