Dieci profili vacanzieri illustrati da Enrica Mannari per vetrine di prodotti 100% Made in Italy Amazon ha deciso di festeggiare l' estate italiana supportando artigiani locali e PMI

Leggi su iodonna

(Di martedì 29 giugno 2021) L’Italia è un paese ricco di piccole e medie aziende eccellenti, che oggi sono in difficoltà a causa della pesante crisi economica. Così il colosso dell’e-commerce internazionale hadi supportare alcuni produttori virtuosi con un catalogo e alcuneonline che mettano in evidenza il savoir faire del Bel Paese. Quattro levirtuali, 10 quelle stampate nel catalogo scaricabile online. Iestivi sono stati suddivisi in 4 gruppi:in, Lauchpad – realizzati da start up emergenti, Hand, per gli oggetti fatti a mano (non solo in Italia) e ...