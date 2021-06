“Devo fare altri esami”. Fariba Tehrani, dopo l’Isola i problemi di salute: “Anche il seno…” (Di martedì 29 giugno 2021) Tantissima sorpresa per le ultime dichiarazioni che ha rilasciato Fariba Tehrani durante un’ intervista radiofonica avvenuta di recente. La mamma di Giulia Salemi ha infatti raccontato i suoi gravi problemi di salute iniziati dopo aver fatto ritorno dall’Isola dei Famosi, reality in merito al quale sono Anche emerse altre sue rivelazioni scomode. Il programma radiofonico è Non succederà più, al quale Fariba Tehrani ha confessato di non stare per niente bene dopo la fine del programma condotto da Ilary Blasi. Quando ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Tantissima sorpresa per le ultime dichiarazioni che ha rilasciatodurante un’ intervista radiofonica avvenuta di recente. La mamma di Giulia Salemi ha infatti raccontato i suoi gravidiiniziatiaver fatto ritorno daldei Famosi, reality in merito al quale sonoemerse altre sue rivelazioni scomode. Il programma radiofonico è Non succederà più, al qualeha confessato di non stare per niente benela fine del programma condotto da Ilary Blasi. Quando ...

Advertising

La7tv : #tagada Claudio #Amendola: 'Ho fatto #Astrazeneca, aspetto la seconda dose. Chi si rifiuta di fare il vaccino è un… - nonculocane : devo fare gli auguri ad un mio compagno di classe in chat perché nessuno li fa sul gruppo che palle - txmars : il 5 devo fare un esame voglio solo morire - Svevaffanculo : arianna mi serve una mano con la card devo tipo mettere la foto a destra scrivere a sinistra ma non lo so fare - tomlinvsonaf : io lo so che mi odia però ho bisogno di un'informazione urgenteA COSA DEVO FARE CHI DEVO PREGARE -

Ultime Notizie dalla rete : Devo fare M5S, il notaio Tacchini: "Non è più il mio Movimento" Prendo atto di questa evoluzione del M5S, che non è più quello che era prima: devo capire se mi ... Se lui ritiene di fare questa scelta traghettando il Movimento, lo rispetto. Si è persa la spinta ...

Michela Giraud: 'Parlare di quello di cui si può ridere uccide la comicità' 'I comici dovrebbero fare i comici e i politici dovrebbero fare politica. Oggi viviamo un periodo ... Non devo sentirmi obbligata per forza a lanciare un messaggio'. Come hai vissuto lo scandalo in ...

Le faq di Repubblica: le dosi in vacanza, i rientri degli italiani all'estero, il green pass per chi si è ... la Repubblica Prendo atto di questa evoluzione del M5S, che non è più quello che era prima:capire se mi ... Se lui ritiene diquesta scelta traghettando il Movimento, lo rispetto. Si è persa la spinta ...'I comici dovrebberoi comici e i politici dovrebberopolitica. Oggi viviamo un periodo ... Nonsentirmi obbligata per forza a lanciare un messaggio'. Come hai vissuto lo scandalo in ...