Deschamps sotto accusa E c' è un' ombra | tutti vogliono Zidane

(Di martedì 29 giugno 2021) Dopo l'eliminazione della Francia dagli Europei, il c.t. Didierviene criticato per non essere riuscito a far brillare una squadra di stelle. Il punto a cura del nostro corrispondente a ...

Dopo l'eliminazione della Francia dagli Europei, il c.t. Didierviene criticato per non essere riuscito a far brillare una squadra di stelle. Il punto a cura del nostro corrispondente a Parigi Alessandro Grandesso... a commento dell'eliminazione dei 'Bleus' di Didierdall'Europeo, per mano della Svizzera ... La Croazia ha pareggiato il duello quando eraper 1 - 3 in 85 . Grande partita e gol di ..."Annichiliti”, è il titolo che compare sulla prima pagina de “L’Equipe”, in cui c’è tutta la delusione dei francesi. Il celebre quotidiano sportivo punta il dito proprio contro Deschamps, responsabile ...La Francia deve leccarsi le ferite dopo la clamorosa uscita di scena ai calci di rigore contro la Svizzera, nel match valido per gli ottavi di finale degli Europei di calcio. La selezione campione del ...