Ddl Zan, si giocherà il tutto per tutto in Parlamento. Nessuna mediazione tra Letta e Salvini. I numeri sono strettissimi (Di martedì 29 giugno 2021) Il dialogo sul Ddl Zan fra i due principali 'contendenti' in campo, da una parte il Pd di Enrico Letta e dall'altra il leader della Lega Matteo Salvini, che si è intestato la trattativa per modificarne il testo dopo le critiche del Vaticano, sembra non decollare: il segretario dem ritiene che la Lega voglia solo affossare la legge e rimanda il confronto in Aula. "Scriverò un Whatsapp di risposta a Salvini in cui dirò che dovremo confrontarci in Parlamento sul Ddl Zan. Mi aspetto che chi parteciperà al confronto sia lì per discutere e non per affondare il disegno di legge", ha dichiarato perentorio ieri ...

