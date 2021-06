Ddl Zan | Salvini “Mi piacerebbe confronto con Letta”

(Di martedì 29 giugno 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – “Conmiunsulle riforme che dovremo votare insieme in Parlamento: della pubblica amministrazione, del fisco e della giustizia. Mi spiace che eviti ilsulle discriminazioni, perchè punire discriminazioni, aggressioni e violenze nei confronti di chi vive la sua vita privata, la sua sessualità come vuole e ha tutto il diritto di farlo, è una mia priorità. Riempire di ideologie questa battaglia portando un certo tipo di idelologia nelle scuole secondo me non è un favore al mondo gay, lesbo o trans”. Così il leader della Lega Matteo, sul Ddl ...

Come la nota verbale della Segreteria di Stato sul, che nei fatti segna un cambio di gestione dei rapporti con Palazzo Chig i, dalla Cei alla Santa Sede; come la decisione di non accettare ...... era proprio quello di poter portare il nostro contributo, al di là di quello che possono pensare coloro che invece hanno altre priorità, come lo Ius soli o il. Il nostro obiettivo è, e ...BOLOGNA (ITALPRESS) – “Con Letta mi piacerebbe un confronto sulle riforme che dovremo votare insieme in Parlamento: della pubblica ...Dagli Stati Uniti alla Germania si susseguono le prese di distanze dagli appelli del Pontefice. Clamoroso il caso della Comunione a Biden, lui tentenna e sulle sfide della post modernità manca una lin ...