“Dammi un motivo”, il nuovo singolo di Shara (Di martedì 29 giugno 2021) foto di Giuseppe IadonisiMILANO – Da oggi, 29 giugno, è in radio, negli store e sulle piattaforme digitali , un brano contemporaneo ed energico, prodotto da LA MIA SONG. «“Dammi un motivo” è una canzone che ho scritto parlando di esperienze vissute, come ogni mia canzone – dice Shara – e parla del fatto di non ascoltare nessuno se ci viene imposto qualcosa che non si vuol fare o dire e quindi fare e dire quello che si vuole, ascoltando solo se stessi». “Il video è stato girato in varie piazze al Centro Direzionale di Napoli, tra l’imbrunire e la notte – racconta il regista Giuseppe Iadonisi – Ci è piaciuto il posto perché ... Leggi su lopinionista (Di martedì 29 giugno 2021) foto di Giuseppe IadonisiMILANO – Da oggi, 29 giugno, è in radio, negli store e sulle piattaforme digitali , un brano contemporaneo ed energico, prodotto da LA MIA SONG. «“un” è una canzone che ho scritto parlando di esperienze vissute, come ogni mia canzone – dice– e parla del fatto di non ascoltare nessuno se ci viene imposto qualcosa che non si vuol fare o dire e quindi fare e dire quello che si vuole, ascoltando solo se stessi». “Il video è stato girato in varie piazze al Centro Direzionale di Napoli, tra l’imbrunire e la notte – racconta il regista Giuseppe Iadonisi – Ci è piaciuto il posto perché ...

