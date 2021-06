Dalla Germania: Lipsia vicino all’acquisto di André Silva (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quanto riportato da la Bild, il Lipsia starebbe definendo l’arrivo di André Silva, secondo miglior marcatore dell’ultimo campionato tedesco con 28 gol con l’Eintracht Francoforte, alle spalle solo di un fuoriclasse come Lewandowski. L’operazione ammonterebbe a circa 23 milioni di euro più bonus vari. Il nazionale portoghese, ex Milan, dovrebbe ricevere uno stipendio annuo netto di circa 4 milioni di euro. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quanto riportato da la Bild, ilstarebbe definendo l’arrivo di, secondo miglior marcatore dell’ultimo campionato tedesco con 28 gol con l’Eintracht Francoforte, alle spalle solo di un fuoriclasse come Lewandowski. L’operazione ammonterebbe a circa 23 milioni di euro più bonus vari. Il nazionale portoghese, ex Milan, dovrebbe ricevere uno stipendio annuo netto di circa 4 milioni di euro. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

