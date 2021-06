Da Zte la t-shirt intelligente con il 5G (Di martedì 29 giugno 2021) Il prototipo, realizzato in collaborazione con l'italiana AccYouRate, è stato presentato al Mobile World Congress di Barcellona. Monitora i parametri vitali grazie a uno speciale polimero nel tessuto e li trasmette tramite rete cellulare di ultima generazione Leggi su repubblica (Di martedì 29 giugno 2021) Il prototipo, realizzato in collaborazione con l'italiana AccYouRate, è stato presentato al Mobile World Congress di Barcellona. Monitora i parametri vitali grazie a uno speciale polimero nel tessuto e li trasmette tramite rete cellulare di ultima generazione

Advertising

ttoday_it : ?? NEWS - #Zte YouCare Smart T-shirt 5G è la nuova maglietta made in Italy per sportivi #Corsa #Italia #Sport… - CorriereQ : Da Zte la t-shirt intelligente con il 5G - StraNotizie : Da Zte la t-shirt intelligente con il 5G - lillydessi : 5G 'salva-vita', Zte lancia la t-shirt per il telemonitoraggio della salute - CorCom - DarioMassi : ZTE Italia annuncia la t-shirt #5G per monitorare la #salute -