Da Zte la t-shirt intelligente con il 5G

(Di martedì 29 giugno 2021) Il prototipo, realizzato in collaborazione con l'italiana AccYouRate, è stato presentato al Mobile World Congress di Barcellona. Monitora i parametri vitali grazie a uno speciale polimero nel tessuto e li trasmette tramite rete cellulare di ultima generazione

YouCare è una t -con sensori inglobati nel tessuto, senza componenti metallici, in grado di rilevare i nostri ... un'azienda italiana, e il gigante tecnologico cineseed è stata presentata al ...Leggi anche > Al Mobile World Congress di Barcellona è stata lanciata una t -intelligente frutto della collaborazione trae il gruppo AccYouRate. All'interno del tessuto ci sono sensori ...ZTE presenta la t-shirt YouCare che tramite specifici sensori è in grado di registrare parametri vitali e inviarli tramite rete 5G ...Al MWC 2021 ZTE ha presentato una t-shirt intelligente con sensori biometrici nel tessuto e una centralina 5G per contattare i medici. Scopri di più ...