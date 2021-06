(Di martedì 29 giugno 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Daincletta, percorrendo 750 chilometri fra strade sterrate, paesini e città. Vincendo una sfida con se stessa e contro il tumore che combatte da anni. In ricordo della cislaghese Cristina Marino, un’amica che purtroppo non ce l’ha fatta. A portare a compimento la difficile impresa sportiva è statad’Arrigo, uboldese tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 ...

ilNotiziarioInd : Da Uboldo a Roma in bici per sconfiggere la malattia: l’impresa di Valentina -

Da Uboldo a Roma in bicicletta, percorrendo 750 chilometri fra strade sterrate, paesini e città. Vincendo una sfida con se stessa e contro il tumore che combatte da anni. In ricordo della cislaghese Cristina Marino, un'amica che purtroppo non ce l'ha fatta.