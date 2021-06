Croazia Spagna | Pedri e Koke oscurano Modric | Roja sontuosa in mezzo – ANALISI

(Di martedì 29 giugno 2021)ha rilanciato le ambizioni della formazione di Luis Enrique, praticamente perfetta a centrocampo consontuosi In una giornata caratterizzata da rimonte folli, ladomina laper 80?, rischia di suicidarsi nel finale di match ma riesce poi a spuntarla nei tempi supplementari. Per quanto gli ultimi minuti del secondo tempo abbiano mostrato i difetti degli iberici, è senza dubbio rilevante osservare come le Furie Rosse abbiano reagito a una fase della gara che avrebbe potuto stroncare chiunque psicologicamente. Questadimostra ...

Dopo la doppia sfida di ieri, he ha visto la Spagna superare ai supplementari una Croazia che non ha mollato fino all'ultimo, onorando il campo e il torneo, i giornali iberici festeggiano, mentre quelli francesi vanno giù duro con la nazionale ... Una delle due qualificate del big match potrebbe avere la strada spianata per la finale, l'altra potrebbe essere la vera sorpresa del torneo ... "Gli Europei entrano nel vivo e la giornata di ieri è stata ricchissima di emozioni. La Spagna di Alvaro Morata ha strappato il pass per i Quarti di ...