Cristiano Ronaldo, per la Juventus le opzioni sono solo due (Di martedì 29 giugno 2021) La Juventus ha il mercato congestionato dalla decisione di Cristiano Ronaldo. Le strade da poter percorrere sono soltanto due e agli antipodi. Stamattina la Gazzetta dello Sport ha regalato un focus approfondito sulla questione Cristiano Ronaldo. Il portoghese dovrà metabolizzare l'eliminazione, immeritata, contro il Belgio. Inevitabilmente farà i conti ... Leggi su juvelive (Di martedì 29 giugno 2021) Laha il mercato congestionato dalla decisione di. Le strade da poter percorreresoltanto due e agli antipodi. Stamattina la Gazzetta dello Sport ha regalato un focus approfondito sulla questione. Il portoghese dovrà metabolizzare l'eliminazione, immeritata, contro il Belgio. Inevitabilmente farà i conti ...

Advertising

WinamaxSport : Cristiano Ronaldo... Coup-franc... - PFTCommenter : Ronaldo powerankings from @PardonMyTake: 1. Ronaldo 2. Ronaldinho 3. Fat Ronoldinho 4 Fat Ronaldo 5. Cristiano Ronaldo - em_sandy : Euro 2020 top scorers so far: Own goal - 9 Cristiano Ronaldo - 5 Patrik Schick - 4 - SmorfiaDigitale : Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo: incontro e decisione presa - infoitsport : Dopo Cristiano Ronaldo, stecca Mbappé: Euro 2020 e la caduta degli dei -