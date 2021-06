Crisi nel M5s, le reazioni politiche: Berlusconi spera 'non crei difficoltà nel governo', Letta è 'preoccupato' (Di martedì 29 giugno 2021) La replica corrosiva di Beppe Grillo a Giuseppe Conte è destinata a creare una frattura insanabile tra l'ex premier e il M5s. Per Berlusconi 'la Crisi dei Cinque Stelle è la conseguenza del loro '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 29 giugno 2021) La replica corrosiva di Beppe Grillo a Giuseppe Conte è destinata a creare una frattura insanabile tra l'ex premier e il M5s. Per'ladei Cinque Stelle è la conseguenza del loro '...

Advertising

ilriformista : Stavolta Rocco #Casalino, cui #Grillo attribuisce la svolta accentratrice di #Conte, ha fatto arrabbiare e non poco… - valigiablu : Repubblica Centrafricana nel caos nonostante la presenza dell’ONU e delle forze occidentali. I mercenari russi accu… - CarloCalenda : Alitalia. Entra in crisi. Lavoratori bocciano proposta per finanziamento 1 mld provato nel tripudio dei tuoi amici… - eurodisgusto : RT @Danieleriz80: @MediasetTgcom24 Utopia, la crisi Lehman del 2008 non era stata recuperata dall'Italia neanche nel 2019, tanti auguri se… - PaoloFicarra : RT @ilriformista: Stavolta Rocco #Casalino, cui #Grillo attribuisce la svolta accentratrice di #Conte, ha fatto arrabbiare e non poco colui… -