Crisanti preoccupato | ' Variante Delta insidiosa ma l' Italia è messa meglio del Regno Unito'

(Di martedì 29 giugno 2021) Lasi sta diffondendo velocemente in tutta Europa e non solo, anche se gli studi dicono che la doppia dose di vaccino "tiene botta" contro questa ennesima mutazione del Covid 19. "...

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti preoccupato

Davanti alle misure troppo permissive della politica, pernon è giusto attribuire la responsabilità dei nuovi focolai al comportamento dei cittadini. "Non possiamo attribuire agli italiani ...... il microbiologo si è detto moltoper la finale a Wembley , quando ad assistere al match saranno ben 60mila tifosi. Un numero inconcepicile per, che teme una conseguente nuova ...La mutazione 'indiana' del Covid infetta anche chi ha fatto una sola dose di vaccino. "Ma il caldo ci aiuta e avanti con le vaccinazioni" ...Variante Delta: Crisanti, infetta con frequenza allarmante. «Ci dobbiamo abituare ad adattare regole e comportamenti all’evoluzione del virus. Con il 20-25% di casi di variante Delta sparsi per l'Ital ...