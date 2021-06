Covid: una mascherina che rivela il virus in 90 minuti (Di martedì 29 giugno 2021) Gli scienziati hanno sviluppato una maschera facciale in grado di rilevare il Covid-19 semplicemente dal respiro di qualcuno. I ricercatori dell’Università di Harvard e del Massachussets Institute of Technology lavorano sulla tecnologia da anni per rilevare i virus come Ebola e Zika, ma sono passati al Covid-19 l’anno scorso. La maschera ha componenti incorporati al suo interno che, una volta attivati, possono percepire l’esistenza di particelle di coronavirus all’interno della maschera. I risultati possono essere ottenuti in soli 90 minuti. I ricercatori ritengono anche che questa tecnologia ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 29 giugno 2021) Gli scienziati hanno sviluppato una maschera facciale in grado di rilevare il-19 semplicemente dal respiro di qualcuno. I ricercatori dell’Università di Harvard e del Massachussets Institute of Technology lavorano sulla tecnologia da anni per rilevare icome Ebola e Zika, ma sono passati al-19 l’anno scorso. La maschera ha componenti incorporati al suo interno che, una volta attivati, possono percepire l’esistenza di particelle di coronaall’interno della maschera. I risultati possono essere ottenuti in soli 90. I ricercatori ritengono anche che questa tecnologia ...

