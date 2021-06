Covid, San Marino: niente Green Pass Ue dopo il vaccino russo Sputnik (Di martedì 29 giugno 2021) I cittadini della Repubblica di San Marino che hanno ricevuto il siero anti-Covid Sputnik per ora non possono beneficiare dei benefici del Green Pass europeo poichè il farmaco non è approvato dall’Ema.... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 giugno 2021) I cittadini della Repubblica di Sanche hanno ricevuto il siero anti-per ora non possono beneficiare dei benefici deleuropeo poichè il farmaco non è approvato dall’Ema....

Advertising

petergomezblog : San Pietroburgo, record di morti per Covid nel mezzo degli Europei. Contagi tra i tifosi tornati in Finlandia dopo… - FontanaPres : Chiude il Reparto di Rianimazione Covid all’Ospedale San Carlo di Milano Un grande grazie a tutto il personale san… - RealHumanBean_7 : Se non ci fosse stato il covid stasera avrei vinto i pupazzetti al tiro a segno che fanno sempre ad Ostiense per la… - VPlataSevilla : RT @francescoassisi: Marco Pittalis in cammino per 107 chilometri sulla via di San Francesco - francescoassisi : Marco Pittalis in cammino per 107 chilometri sulla via di San Francesco -