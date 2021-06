Covid oggi Toscana, 18 contagi: bollettino 29 giugno (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 18 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Ad anticipare i dati è il governatore della Regione, Eugenio Giani. “oggi i nuovi positivi in tutta la regione sono solo 18, nessun caso nelle persone con più di 65 anni. Il tracciamento dei positivi è al 100% e le province di Grosseto, Livorno e Pistoia non hanno nuovi contagi. Coraggio Toscana, continuiamo così!”, annuncia su Facebook il presidente della Toscana I vaccini attualmente somministrati sono 2.990.988, precisa Giani. I nuovi casi ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 18 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 29. Ad anticipare i dati è il governatore della Regione, Eugenio Giani. “i nuovi positivi in tutta la regione sono solo 18, nessun caso nelle persone con più di 65 anni. Il tracciamento dei positivi è al 100% e le province di Grosseto, Livorno e Pistoia non hanno nuovi. Coraggio, continuiamo così!”, annuncia su Facebook il presidente dellaI vaccini attualmente somministrati sono 2.990.988, precisa Giani. I nuovi casi ...

