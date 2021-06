Covid oggi Sardegna | 11 contagi e 1 morto | bollettino 29 giugno

(Di martedì 29 giugno 2021) Sono 11 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 29. Registrato inoltre un altro. Il totale dei positivi nell’isola è di 57.219 dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.378.824 tamponi, per un incremento complessivo di 2.680 test rispetto al dato precedente. 1.491 in tutto i decessi. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 31 pazienti in area medica (-9 rispetto all’ultimo) e 3 in terapia intensiva. Attualmente insono 2.288 le persone in isolamento domiciliare e 53.406 ...

