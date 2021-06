Covid oggi Sardegna, 11 contagi e 1 morto: bollettino 29 giugno (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 11 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Registrato inoltre un altro morto. Il totale dei positivi nell’isola è di 57.219 dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.378.824 tamponi, per un incremento complessivo di 2.680 test rispetto al dato precedente. 1.491 in tutto i decessi. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 31 pazienti in area medica (-9 rispetto all’ultimo bollettino) e 3 in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.288 le persone in isolamento domiciliare e 53.406 ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 11 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 29. Registrato inoltre un altro. Il totale dei positivi nell’isola è di 57.219 dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.378.824 tamponi, per un incremento complessivo di 2.680 test rispetto al dato precedente. 1.491 in tutto i decessi. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 31 pazienti in area medica (-9 rispetto all’ultimo) e 3 in terapia intensiva. Attualmente insono 2.288 le persone in isolamento domiciliare e 53.406 ...

Advertising

HuffPostItalia : Grazie ai vaccini letalità del Covid giù dell'80%: 'Oggi uccide poco più dell’influenza' - RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - Minutza2 : RT @RichbonesE: Imprenditori: - il reddito di cittadinanza no - il rei no - le cig no - dl dignità per stabilizzazione no - salario minimo… - BCCPM1 : RT @MariMario1: Mio padre è in osp. da 1 sett. (no covid), fino a oggi siamo potuti andare a trovarlo. Tutti bardati con mascherina, camice… - messina_oggi : Tornano gli “Open days” in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. L’iniziativa, prevista da giovedì 1 fi… -