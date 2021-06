Covid oggi Liguria, 17 contagi e 1 morto: bollettino 29 giugno (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) – Sono 17 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 29 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri registrato 1 morto, che porta a 4.351 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza Covid-19. I pazienti ricoverati per Covid sono 25 (+2), le persone in terapia intensiva rimangono 7. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 150 (-9), mentre i dimessi/guariti sono 98.922 (+25). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) – Sono 17 ida coronavirus in, 29, secondo i dati deldella regione. Da ieri registrato 1, che porta a 4.351 il totale delle vittime dall’inizio dell’emergenza-19. I pazienti ricoverati persono 25 (+2), le persone in terapia intensiva rimangono 7. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 150 (-9), mentre i dimessi/guariti sono 98.922 (+25). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

