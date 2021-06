Covid oggi Italia | bollettino regioni e Protezione Civile | contagi 29 giugno

Leggi su italiasera

(Di martedì 29 giugno 2021) Ildi, martedì 29, con i dati regione per regione della. I numeri suinel Paese tutto in zona bianca, mentre cresce l’attenzione e il monitoraggio sulla nuova variante Delta. Le news su nuovi casi e morti e il punto sui vaccini da Veneto e Campania, Sardegna e Piemonte, Sicilia e Puglia. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. I dati delle: Sono 18 i nuovida coronavirus in Toscana secondo ildi ...