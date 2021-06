Covid oggi Emilia Romagna, 36 contagi e 3 morti: bollettino 29 giugno (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 36 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 17.914 tamponi con una percentuale di positività dello 0,2%. Da ieri i guariti sono stati 227. In isolamento domiciliare 3.055 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27, uno in meno rispetto a ieri, 194 quelli negli altri reparti Covid, 3 in più. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,8 anni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 36 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 29. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 17.914 tamponi con una percentuale di positività dello 0,2%. Da ieri i guariti sono stati 227. In isolamento domiciliare 3.055 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27, uno in meno rispetto a ieri, 194 quelli negli altri reparti, 3 in più. L’età media dei nuovi positivi diè 38,8 anni. L'articolo proviene da Italia Sera.

