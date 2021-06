Covid oggi Campania | 117 nuovi contagi | bollettino 29 giugno

Advertising

HuffPostItalia : Grazie ai vaccini letalità del Covid giù dell'80%: 'Oggi uccide poco più dell’influenza' - RaiNews : A Sydney in Australia iniziano oggi due settimane di dopo che sono stati registrati oltre 80 casi di Covid-19 lega… - serenel14278447 : RT @DomaniGiornale: #Covid19, nelle ultime 24 ore 42 morti e 679 nuovi contagi in Italia. - fisco24_info : Covid oggi Gb, 20mila nuovi contagi in un giorno: Cresce il numero dei morti, 23 nelle ultime 24 ore… - matildesjt : RT @SardiniaPost: ?? Seconda giornata, dopo quella del 28 maggio, di vaccini no stop al Brotzu di Cagliari: dalle 9 del mattino fino alle 23… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Il tasso di positività èè allo 0,35% (ieri era allo 0,5%). ll totale delle vittime da nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 127.542.in Italia, il bollettino del 29 giugno Il ...Nonostante le preoccupazioni per la diffusione della variante Delta, i numeri sul Coronavirus in Italiaparlano di un tasso di positività ai minimi dall'inizio dell'anno. A fronte di 190.635 tamponi totali tra molecolari e antigenici, si sono registrati 679 nuovi casi di infezione, il che ...Petrolio in moderato rialzo, attesa per vertice Opec giovedi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 giu - Pur se ancora disorientate tra speranze di ripresa e timori per la diffusione della vari ...Nei reparti dell’Aou di Sassari è il giorno zero: l’ultimo paziente Covid ha lasciato il reparto di Malattie infettive e in terapia intensiva non ci sono più positivi. Ora il reparto può ritornare all ...