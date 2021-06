Covid oggi Abruzzo, 30 contagi: bollettino 29 giugno (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 30 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nessun nuovo decesso registrato. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è di 74792. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71380 dimessi/guariti (+123 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 900 (-93 rispetto a ieri). 25 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 30 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 29. Nessun nuovo decesso registrato. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è di 74792. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71380 dimessi/guariti (+123 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 900 (-93 rispetto a ieri). 25 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ...

