Covid, oggi 679 nuovi casi e 42 morti: il bollettino del 29 giugno (Di martedì 29 giugno 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 29 giugno 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore nuovi casi: 679 Decessi: 42 Tamponi effettuati: 190.635 Terapie intensive: – 19 Tasso di positività: 0,35% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 52.824 casi totali: 4.108.244 Decessi: 127.542 Guariti: 4.078.767 In Italia oggi, martedì 29 giugno 2021, si registrano 679 nuovi positivi e 42 morti per Covid. Ieri c’erano stati 389 nuovi casi e ... Leggi su tpi (Di martedì 29 giugno 2021)Italia, ildi292021:, contagi, guariti Ultime 24 ore: 679 Decessi: 42 Tamponi effettuati: 190.635 Terapie intensive: – 19 Tasso di positività: 0,35% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 52.824totali: 4.108.244 Decessi: 127.542 Guariti: 4.078.767 In Italia, martedì 292021, si registrano 679positivi e 42per. Ieri c’erano stati 389e ...

