Covid, news. Somministrati 50 milioni di vaccini. Ma la variante Delta preoccupa. LIVE (Di martedì 29 giugno 2021) L'Italia tutta bianca e senza mascherina obbligatoria all'aperto supera i 50 milioni di vaccini anti-Covid Somministrati e conta quasi 18 milioni di persone immunizzate, il 33% della popolazione oltre i 12 anni. Ma la variante Delta lascia ancora delle incognite. "E' verosimile ci costringerà a rimodulare il green pass, rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino", afferma il sottosegretario Sileri. Tasso di positività nazionale stabile allo 0,5%. Altri 14 i decessi in un giorno

