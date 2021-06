Covid, news. Somministrati 50 milioni di vaccini. Ma la variante Delta preoccupa. LIVE (Di martedì 29 giugno 2021) Sono quasi 18 milioni le persone immunizzate con due dosi in Italia, il 33% della popolazione sopra i 12 anni. Ma la variante Delta corre. Accelerano i contagi in Gran Bretagna, nuovo picco giornaliero di 22.868. Secondo uno studio di esperti Usa la mutazione in un mese sarà dominante. Crisanti: "Cautela ora per stare meglio in autunno" Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 giugno 2021) Sono quasi 18le persone immunizzate con due dosi in Italia, il 33% della popolazione sopra i 12 anni. Ma lacorre. Accelerano i contagi in Gran Bretagna, nuovo picco giornaliero di 22.868. Secondo uno studio di esperti Usa la mutazione in un mese sarà dominante. Crisanti: "Cautela ora per stare meglio in autunno"

