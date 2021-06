Covid Marche, oggi 12 contagi: dati bollettino 12 giugno (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - Sono 12 i nuovi contagi di coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 29 giugno. Da ieri sono stati testati 1.955 tamponi: 1.002 nel percorso nuove diagnosi (di cui 422 screening con percorso Antigenico) e 953 nel percorso guariti (il rapporto positivi testati è a 0,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 8 (0 nella provincia di Macerata, 1 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 3 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori regione). Nel percorso screening sono 422 i tamponi antigenici processati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) - Sono 12 i nuovidi coronavirus nellesecondo ideldi, 29. Da ieri sono stati testati 1.955 tamponi: 1.002 nel percorso nuove diagnosi (di cui 422 screening con percorso Antigenico) e 953 nel percorso guariti (il rapporto positivi testati è a 0,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 8 (0 nella provincia di Macerata, 1 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 3 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori regione). Nel percorso screening sono 422 i tamponi antigenici processati ...

