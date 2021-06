Covid | le notizie Bollettino di oggi | 679 contagi su 190 635 tamponi | 42 decessi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il tasso di positività è allo 0,3%. Calano ricoveri ordinari (-47) e terapia intensive (-19). La Commissione europea ha pubblicato un portafogli di cinque farmaci che presto potrebbero essere disponibili per curare pazientiin tutta l’Ue. Sono quasi 18 milioni le persone immunizzate con due dosi in Italia, il 33% della popolazione sopra i 12 anni. Ma la variante Delta corre. Secondo uno studio di esperti Usa la mutazione in un mese sarà dominante. Crisanti: "Cautela ora per stare meglio in autunno"

Advertising

Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti 'promettenti' contro il Covid-19. Si t… - enpaonlus : Allevamenti intensivi e zoonosi: la mappa degli hotspot pericolosi per il Covid - Agenzia_Ansa : La reciprocità vaccinale in ambito turistico fra Piemonte e Liguria sarà operativa dal primo luglio. Lo hanno annun… - Danida68 : Covid: medico Campobello di Mazara, così sconfiggo virus - Sicilia - - stammiLontano : RT @Agenzia_Ansa: La Commissione europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti 'promettenti' contro il Covid-19. Si tratta… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie

Nuove terapie per sconfiggere il, l'Ue: 'Via libera a 5 trattamenti entro ottobre' Ma cosa raccontano i numeri a proposito della frenata della corsa alla vaccinazione? Premessa: il piano ...Si apre anche un tavolo permamente di confronto per monitorare l'andamento occupazionale in questa fase di ripresa dell'attività post. Le norme non cambiano e al Consiglio dei Ministri verrà ...RIETI - All’ospedale San Camillo de’ Lellis di Rieti chiudono i reparti Covid. Quei luoghi che si erano dovuti ricavare all’interno della struttura ospedaliera per rispondere ...In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell'Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido. Il green pass entrerà in vigore dal primo luglio: fino ...