Covid, le notizie. Bollettino di oggi: 679 contagi su 190.635 tamponi, 42 decessi. LIVE (Di martedì 29 giugno 2021) Il tasso di positività è allo 0,3%. Calano ricoveri ordinari (-47) e terapia intensive (-19). La Commissione europea ha pubblicato un portafogli di cinque farmaci che presto potrebbero essere disponibili per curare pazienti Covid in tutta l’Ue. Sono quasi 18 milioni le persone immunizzate con due dosi in Italia, il 33% della popolazione sopra i 12 anni. Ma la variante Delta corre. Secondo uno studio di esperti Usa la mutazione in un mese sarà dominante. Crisanti: "Cautela ora per stare meglio in autunno" Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 giugno 2021) Il tasso di positività è allo 0,3%. Calano ricoveri ordinari (-47) e terapia intensive (-19). La Commissione europea ha pubblicato un portafogli di cinque farmaci che presto potrebbero essere disponibili per curare pazientiin tutta l’Ue. Sono quasi 18 milioni le persone immunizzate con due dosi in Italia, il 33% della popolazione sopra i 12 anni. Ma la variante Delta corre. Secondo uno studio di esperti Usa la mutazione in un mese sarà dominante. Crisanti: "Cautela ora per stare meglio in autunno"

Advertising

Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti 'promettenti' contro il Covid-19. Si t… - enpaonlus : Allevamenti intensivi e zoonosi: la mappa degli hotspot pericolosi per il Covid - Agenzia_Ansa : La reciprocità vaccinale in ambito turistico fra Piemonte e Liguria sarà operativa dal primo luglio. Lo hanno annun… - Poiana46 : RT @molumbe: acetilcisteina e vitamina c ripristinando il ciclo del glutatione (tripeptide con proprietà antiossidanti e metilizzazione del… - Nibbionero : RT @carneade4: #speranza ma ti rendi conto?!! -