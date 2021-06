Covid, la Commissione europea: “Individuati 5 trattamenti promettenti che potrebbero essere disponibili in tutta l’Ue” (Di martedì 29 giugno 2021) Non solo vaccini, anche la ricerca di una cura efficace sta impegnando da mesi gli scienziati. E i primi risultati dopo varie sperimentazioni potrebbero essere a un soffio o quasi. La Commissione europea ha annunciato di aver identificato cinque trattamenti “promettenti” contro il Covid-19. Si tratta di terapie “che potrebbero essere presto disponibili” in tutta l’Unione europea. Quattro sono anticorpi monoclonali attualmente in revisione in tempo reale da parte dell’Agenzia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Non solo vaccini, anche la ricerca di una cura efficace sta impegnando da mesi gli scienziati. E i primi risultati dopo varie sperimentazionia un soffio o quasi. Laha annunciato di aver identificato cinque” contro il-19. Si tratta di terapie “chepresto” inl’Unione. Quattro sono anticorpi monoclonali attualmente in revisione in tempo reale da parte dell’Agenzia ...

