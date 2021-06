Covid Italia, oggi 679 casi e 42 nuovi decessi (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 679 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 389) a fronte di 190.635 tamponi effettuati , che determinano un tasso di positività dello 0,36%. E’ quanto emerge dai dati del bollettino del ministero... Leggi su feedpress.me (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 679 idi Coronavirus in(ieri 389) a fronte di 190.635 tamponi effettuati , che determinano un tasso di positività dello 0,36%. E’ quanto emerge dai dati del bollettino del ministero...

ItalyinJPN : Varianti #COVID19 – Eliminato obbligo di isolamento, per i primi 3 giorni dall'arrivo in Giappone dall'Italia, pres… - Agenzia_Ansa : Sono stati 190.635 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. I… - marcotravaglio : QUALCUNO VOLÒ... Il 27 febbraio 2020, mentre l’Italia piange i primi morti per Covid, il premier X invita il presid… - Leonard48598239 : @titina_q Covid Italia oggi: 679 nuovi contagi e 42 morti. - CCanadese : RT @CCanadese: Covid-19, il punto della situazione in Italia -