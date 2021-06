Covid Italia | bollettino oggi martedì 29 giugno | 679 casi e 42 morti | tasso di positività a 0 | 4%

Advertising

ItalyinJPN : Varianti #COVID19 – Eliminato obbligo di isolamento, per i primi 3 giorni dall'arrivo in Giappone dall'Italia, pres… - marcotravaglio : QUALCUNO VOLÒ... Il 27 febbraio 2020, mentre l’Italia piange i primi morti per Covid, il premier X invita il presid… - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, 495 positivi e 21 vittime nelle ultime 24 ore in Italia #ANSA - hogiadato : RT @Adnkronos: #CovidItalia, il bollettino di oggi: le ultime news. - Adnkronos : #CovidItalia, il bollettino di oggi: le ultime news. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

... senza tenere in considerazione poi le restrizioni provocate dal- 19 che, purtroppo, ancora ... Dall'all'Europa, dagli agriturismi ai castelli da favola, passando per stupendi hotel e ...J - Ax "Khaby Lame? Per il mondo è italiano ma non in"/ "La Sinistra ha fallito" Cos'è, in ... J - Ax: ", ho temuto di morire"/ "Fedez e il monologo del 1° maggio? No comment" J - AX: 'A MIO ...Trend stabilmente in calo quello dei contagi da Covid in Italia . Sono 679 infatti i nuovi casi nelle ultime 24 ore rispetto ai 389 di ...Sono 679 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 389) a fronte di 190.635 tamponi effettuati, che determinano un tasso di positività dello 0,36%. E’ quanto emerge dai dati del bollettino del minis ...