Covid Italia, bollettino oggi lunedì 28 giugno: 389 casi e 28 morti, tasso di positività a 0,5% (Di martedì 29 giugno 2021) Covid Italia, bollettino oggi lunedì 28 giugno. Sono 389 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati... Leggi su ilmattino (Di martedì 29 giugno 2021)28. Sono 389 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati...

Advertising

RaiNews : 'Oggi l'Italia supererà i 50 milioni di dosi somministrate' sottolinea il ministro della Salute e aggiunge: 'Le ma… - Agenzia_Ansa : Covid, 389 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 28 le vittime… - fanpage : Il bollettino di oggi #28giugno - AllertApc : Situazione #COVID19 in #Italia 28/06/2021 .In ospedale: 2012 (-25) .In isolamento: 52670 (-2455) .Guariti: 4076274… - romatorino : RT @mariana80024548: Dunque Fauci sapeva perfettamente che il 99% dei morti con Covid in Italia aveva altre gravi patologie pregresse e sap… -