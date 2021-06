Covid in Campania, oggi 117 nuovi positivi e 22 morti dal ricalcolo novembre-maggio: l'indice di contagio scende all'1,59% (Di martedì 29 giugno 2021) Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, ancora ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare... Leggi su ilmattino (Di martedì 29 giugno 2021) Aumentano ima cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in, ancora ai minimi dall'esplosione della seconda ondata:il virus fa registrare...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Covid: in Sicilia 99 i nuovi positivi, due le vittime Sono 99 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 84) su 14.425 tamponi processati, con ...posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro la Campania. ...

Covid in Italia, 679 nuovi contagi e 42 morti In Campania sono 21 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 209 nei reparti di degenza. PIEMONTE - Sono 31 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 29 ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid in Sicilia: 99 nuovi positivi e 2 decessi Sono 99 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 84) su 14.425 tamponi processati, con una incidenza che sale leggermente allo 0,7% (ieri era allo 0,6%). La R ...

Coronavirus Italia, 29 giugno: 42 morti, 679 positivi (quasi il doppio), tasso positività 0,3% (in calo) Sono 190.635 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, 75.861 il giorno prima. Il tasso di positività è 0,3%, in lieve calo rispetto allo 0,5% coronavirus bollettino Italia ...

