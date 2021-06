Covid, in Campania 117 positivi. Indice di contagio: 1,58%. Nessun morto nelle ultime 48 ore. Giù terapie intensive e degenze (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 117 i positivi del giorno in Campania, di cui 37 sintomatici, su 7.371 tamponi molecolari processati. Lo comunica l’Unità di crisi regionale. L’Indice di contagio è pari all’1,58%. Sono 22 i decessi tra novembre 2020 e maggio 2021 ma registrati ieri , Nessuno nelle ultime 48 ore. Sono occupati 21 posti letto di terapia intensiva (2 meno di ieri) e 209 quelli di degenza (-5). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 117 idel giorno in, di cui 37 sintomatici, su 7.371 tamponi molecolari processati. Lo comunica l’Unità di crisi regionale. L’diè pari all’1,58%. Sono 22 i decessi tra novembre 2020 e maggio 2021 ma registrati ieri ,48 ore. Sono occupati 21 posti letto di terapia intensiva (2 meno di ieri) e 209 quelli di degenza (-5). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH Covid, i dati giornalieri: 679 positivi e 42 vittime, 22 da ricalcolo Campania #ANSA - francescamir48 : RT @Martinetus: Per far aumentare i morti da Covid fanno ricalcolare i decessi in Campania dal novembre 2020 (!): stanno raschiando il fond… - Samira1577 : RT @Martinetus: Per far aumentare i morti da Covid fanno ricalcolare i decessi in Campania dal novembre 2020 (!): stanno raschiando il fond… - Lucavad72 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (29 giugno 2021) Ecco l’aggiornamento?? h… - Lucavad72 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO #VACCINAZIONI DEL 29 GIUGNO 2021 (ORE 17.00) Ecco l’aggiornamento ?? -