Advertising

cittadiariano : Bollettino Covid 29 giugno 2021 - 2 positivi in provincia di Avellino - calabrianewsit : #Covid ##Calabria: quarto giorno senza vittime, 2 ricoveri e sstabili le intensive. 2.296 tamponi -… - RCN_101 : Covid_19, il bollettino della Regione #Calabria del 29 giugno 2021 - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell'Asl di #Avellino ** - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CORONAVIRUS / COVID: « BOLLETTINO AL 29 GIUGNO / SECONDO GIORNO SENZA DECESSI / 4 POSIT… -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

I dati di oggi dalla Regione Sono 46 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo ildi oggi, 29 giugno. Registrati inoltre altri due morti. Nessun decesso a Roma. "Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+3925) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, ...I dati di oggi dalla Regione Sono 16 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo ildi oggi, 29 giugno. Registrato inoltre un morto. 3.303 i tamponi molecolari effettuati dai quali sono stati rilevati i 13 casi, con una percentuale di positività dello 0,39%. Sono inoltre 1.TRENTO. Secondo giorno senza decessi da covid in Trentino. Lo riporta il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che dà conto anche di 4 nuovi contagi mentre le vaccinazi ...Sono 11 i nuovi casi di contagio rilevati nell'ultimo bollettino dell'Azienda sanitaria, 5 tramite tamponi PCR, 6 tramite test antigenici ...