Covid, Figliuolo all'Isola del Giglio per la vaccinazione di massa (Di martedì 29 giugno 2021) Isola del Giglio (Grosseto), 29 giugno 2021 - "La visita del generale Figliuolo e del responsabile della protezione civile Curcio all' Isola del Giglio giunge a completamento di un percorso che ha ... Leggi su lanazione (Di martedì 29 giugno 2021)del(Grosseto), 29 giugno 2021 - "La visita del generalee del responsabile della protezione civile Curcio all'delgiunge a completamento di un percorso che ha ...

Advertising

fattoquotidiano : Figliuolo: “Su AZ si poteva comunicare meglio”, ma è colpa del “Covid mutevole”. Lui però lanciò gli Open Day per g… - gabrieligm : I grandi successi di Arcuri. Chissà se questo ci sarà nel secondo libro di Speranza - PatriziaAdorni : RT @sevenseasmarina: Se si è fatto sparire il dossier #Zambon, immaginate far sparire due righe FONDAMENTALI #itsAchildsPlay?? https://t.co… - Global16938439 : RT @qn_lanazione: Covid, Figliuolo all'Isola del Giglio per la vaccinazione di massa - qn_lanazione : Covid, Figliuolo all'Isola del Giglio per la vaccinazione di massa -