Covid e anticorpi, lo studio: nei bambini 8 volte superiori degli adulti (Di martedì 29 giugno 2021) I bambini hanno difese migliori degli adulti contro il coronavirus. In particolare i soggetti più piccoli come i neonati affetti da forme lievi di Covid 19 sviluppano una risposta anticorpale ... Leggi su quotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Ihanno difese miglioricontro il coronavirus. In particolare i soggetti più piccoli come i neonati affetti da forme lievi di19 sviluppano una risposta anticorpale ...

