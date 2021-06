Covid, De Luca preoccupato: “Rischiamo un inferno durante il mese di ottobre” (Di martedì 29 giugno 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Covid spronando la popolazione, ed in particolare i giovani, a vaccinarsi “In Campania abbiamo dei focolai di variante Delta e dobbiamo essere estremamente preoccupati“. “Mi rivolgo ai ragazzi in particolare: siamo a fine giugno, chi si va a L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenzaspronando la popolazione, ed in particolare i giovani, a vaccinarsi “In Campania abbiamo dei focolai di variante Delta e dobbiamo essere estremamente preoccupati“. “Mi rivolgo ai ragazzi in particolare: siamo a fine giugno, chi si va a L'articolo

Advertising

can_latino : RT @LuxVide: Dichiarazione dell'AD @luca_bernabei: #LuxVide, bilancio 2020 chiude in positivo, Covid non incide sui conti. La news complet… - CL7_Luca : Covid, caccia agli over 60 non ancora vaccinati - c_yworld : RT @LuxVide: Dichiarazione dell'AD @luca_bernabei: #LuxVide, bilancio 2020 chiude in positivo, Covid non incide sui conti. La news complet… - ElaEla0110 : RT @LuxVide: Dichiarazione dell'AD @luca_bernabei: #LuxVide, bilancio 2020 chiude in positivo, Covid non incide sui conti. La news complet… - menadelgiudice1 : Sanità, Luigi D'Emilio: 'pronto soccorso del San Giovanni resta chiuso, precari licenziati'! Da Caldoro a De Luca l… -