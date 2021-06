Covid | Crisanti a Sky TG24 | Sorpresi da variante Delta Adattare regole Green Pass

(Di martedì 29 giugno 2021) "? penso che ci dobbiamo abituare e via vialealle evoluzioni del virus". Queste le parole a Skydi Andrea, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova. "Laè stata una sorpresa per tutti, non solo è altamente trasmissibile ma infetta con una frequenza allarmante anche tutte le persone che hanno fatto una sola dose, indipendentemente dal vaccino", spiega l'esperto. "Questo ci deve far riflettere sia sul, sia sulla opportunità di ...

'Green Pass? penso che ci dobbiamo abituare e via via adattare le regole alle evoluzioni del virus'. Queste le parole a Sky TG24 di Andrea, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova. 'La variante Delta è stata una sorpresa per tutti, non solo è altamente trasmissibile ma infetta con una frequenza ...In Italia rappresenta il 17% dei casi In Sicilia sono ora 30 i casicon variante Delta: 14 ... La variante Delta è in crescita nella maggior parte d'Italia, (al 17%' dice il virologo) ...L'elenco regione per regione di tutti i focolai di Covid riconducibili alla variante Delta riscontrati per il momento in Italia.E' record di contagi in Gran Bretagna a causa della variante Delta del Covid. In Italia, secondo il virologo Andrea Crisanti, è al 17% ...